Les dinosaures, une histoire mouvementée Café des Champs Libres Rennes, 10 janvier 2024 17:30, Rennes.

Les dinosaures, une histoire mouvementée Mercredi 10 janvier 2024, 18h30 Café des Champs Libres

Pendant plus d’une centaine de millions d’années, ces animaux singuliers ont arpenté la Terre, évoluant au rythme d’extinctions et de diversifications. Remontons le temps et partons à leur rencontre. Avec le paléontologue Romain Vullo et la sédimentologue Sylvie Bourquin, du laboratoire Géosciences Rennes.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T18:30:00+01:00 – 2024-01-10T19:30:00+01:00

2024-01-10T18:30:00+01:00 – 2024-01-10T19:30:00+01:00

Wangsinawang / Adobe Stock