Cuisiner, c’est aussi faire de la science Café des Champs Libres Rennes, 6 décembre 2023, Rennes.

Les sciences sont partout, et en cuisine aussi. Certains chefs sollicitent même l’expertise de chimistes ou de physiciens pour améliorer leurs recettes. Avec Ludovic Paquin, maître de conférences en science des aliments à l’Institut des sciences chimiques de Rennes et Laurent Le Daniel, pâtissier depuis 40 ans et meilleur ouvrier de France.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

