Cartographier l’imaginaire Café des Champs Libres Rennes, 2 décembre 2023, Rennes.

Cartographier l’imaginaire Samedi 2 décembre, 10h00, 10h00 Café des Champs Libres

Les récits construisent des mondes complexes au sein desquels nous nous trouvons projetés. Dans les traces de la «théorie du rhizome», l’imaginaire comme espace de co-élaboration, espace de foisonnement de possibles… Avec Anne Querrien, sociologue et urbaniste, et Nancy Murzilli, philosophe et théoricienne de la littérature.

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T11:30:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T11:30:00+01:00

Le Groupe Ouest