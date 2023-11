En quoi les récits peuvent-ils changer la vie des êtres ? (Story tank) Café des Champs Libres Rennes, 1 décembre 2023, Rennes.

Comment agissent les fictions dans nos vies, à quelles fictions pouvons-nous nous tenir ? Comment les récits peuvent guider nos pas, imprégner nos corps ?Avec Nancy Murzilli, philosophe et théoricienne de la littérature, et David Le Breton, anthropologue et sociologue.En présence des scénaristes-témoins : Julie Budtz Sørensen (Danemark), Aurélie Valat (France & Grèce), Bohdan Piasecki (Angleterre & Pologne) et Jan Schomburg (Allemagne).

Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T10:00:00+01:00 – 2023-12-01T11:30:00+01:00

2023-12-01T14:30:00+01:00 – 2023-12-01T15:30:00+01:00

