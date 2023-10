La cuisine a-t-elle un genre ? Café des Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes La cuisine a-t-elle un genre ? Café des Champs Libres Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. La cuisine a-t-elle un genre ? Samedi 25 novembre, 19h00 Café des Champs Libres Bien des chefs évoquent avec émotion la place de leur mère ou de leur grand-mère dans leurs premières expériences culinaires, faisant naître l’idée de rôles différents en cuisine : aux femmes la cuisine familiale, aux hommes le prestige des grands restaurants. Comment s’est construite cette image ? Nos trois intervenants discuteront du genre de la cuisine, entre représentations et réalités. Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00 rencontresdhistoire Maurice Asselin, Curnonsky chez Mélanie, Musée de Saint-Brieuc, domaine public Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café des Champs Libres Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Café des Champs Libres Rennes latitude longitude 48.105139;-1.674686

Café des Champs Libres Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/