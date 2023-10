Collation Renaissance Café des Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Collation Renaissance Café des Champs Libres Rennes, 24 novembre 2023, Rennes. Collation Renaissance Vendredi 24 novembre, 19h00 Café des Champs Libres Un moment convivial autour de mets sucrés typiques de la Renaissance, avec le décryptage gourmand de l’historien Hubert Delorme, enseignant au lycée hôtelier de La Guerche-de-Bretagne. Norah Cottencin, designer plasticienne, a réalisé spécialement pour l’occasion les plats inspirés des collections du musée. Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Café des Champs Libres Adresse Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES Ville Rennes

