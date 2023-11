Trans Musicales : Quelles sont les tendances de la 45ème édition ? Café des Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Trans Musicales : Quelles sont les tendances de la 45ème édition ? Café des Champs Libres Rennes, 22 novembre 2023, Rennes. Trans Musicales : Quelles sont les tendances de la 45ème édition ? Mercredi 22 novembre, 18h30 Café des Champs Libres Vous voulez en savoir plus sur les groupes et les tendances musicales de ce rendez-vous incontournable du mois de décembre ? Thomas Lagarrigue explore avec vous la programmation des Trans, avec notamment des écoutes commentées d’un bon nombre d’artistes. Café des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Création graphique : Félix Vincent

