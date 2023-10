Sports et sociétés : quelles représentations du corps féminin dans la littérature et les médias ? #FDS2023 Café des Champs Libres Rennes, 13 octobre 2023, Rennes.

Dans le cadre de l’action inter-MSH Sports et sociétés, la Maison des sciences de l’Homme en Bretagne (MSHB) invite des étudiantes en journalisme de Sciences Po Rennes à interroger Gaëlle Debeaux et Sandy Montañola au sujet de leurs recherches sur les représentations et médiatisations du corps féminin sportif.

Cette rencontre-débat est organisée dans le cadre du Village des Sciences de Rennes, coordonné par l’Espace des Sciences.

Gaëlle Debeaux, maîtresse de conférences en Littérature générale et comparée, laboratoire Cellam (UR3206) Université Rennes 2, explore les œuvres de Yamina Benhamed Daho (football), Cécile Coulon, Fanny Chiarello (course à pied) ainsi que de Constance Debré et Chantal Thomas (natation). Dans ces textes contemporains, ce ne sont pas des sportives de haut niveau qui sont représentées, mais des femmes qui se réapproprient en quelque sorte leur corps et leur vie par le prisme du sport.

Sandy Montañola, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, laboratoire Arènes (UMR 6051) université de Rennes, spécialiste de l’étude des processus de médiatisation, met en perspective les questions des représentations des femmes dans le sport. Quelles représentations médiatiques, notamment lors des Jeux olympiques ? Quelles inégalités de genre dans les médias, plus particulièrement dans la médiatisation du sport ?

Une rencontre animée par Camille Debaud, Camille Margerit et Laurine Le Goff, étudiantes en master 2, Journalisme : reportage et enquête, Sciences Po Rennes.

Café des Champs Libres 10 Cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:30:00+02:00 – 2023-10-13T19:30:00+02:00

