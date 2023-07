Toulouse Renaissance : les hôtels particuliers et la guerre de l’image Café des artistes Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Renaissance : les hôtels particuliers et la guerre de l'image
16 et 17 septembre
Café des artistes
Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.

Savez-vous qui se cache derrière les portes de ces prestigieuses demeures ? L'aristocratie toulousaine de la Renaissance s'engage dans une compétition artistique, utilisant les hôtels particuliers comme des vitrines. Toulouse se transforme alors en un théâtre vivant où l'image est mise en scène.

Café des artistes
13 place de la daurade, 31000 Toulouse

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu: Café des artistes
Adresse: 13 place de la daurade, 31000 Toulouse

