CAFÉ DES AIDANTS Ludothèque Le Miljeux, 7 avril 2022, Mortain.

Les Cafés des Aidants sont des espaces de rencontre, d’échange et d’information, destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Offrant une écoute et une approche bienveillante, _Elodie Chartrain Animatrice de l’Aidant Bus_ et _Aurélie Pondemer Psychologue neuropsychologue_ co-animeront ce café. Le thème proposé pour ce Café des Aidants : **« Moi aussi, j’aimerai qu’on me demande comment ça va ? ».** La personne aidée peut également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant l’après-midi. En effet, les aidés pourront profiter des jeux de la ludothèque adaptés à leur possibilité animé par la ludothécaire Anne Lise Penloup. L’inscription est obligatoire. Pour plus d’informations : **02.33.68.21.35 ou [contact@aidantbus.fr](mailto:contact@aidantbus.fr).**

Ludothèque Le Miljeux Rue Velléda 50140 MORTAIN-BOCAGE Mortain Manche



