### Un espace de parole ouvert à tous Toute personne en situation d’aidant d’un proche et concernée au quotidien par la maladie, la dépendance ou le handicap est bienvenue dans cet espace de parole co-animé par une psychologue et une accompagnante sociale pour trouver soutien, conseils, écoute et bienveillance. Espace ouvert à tous, il l’est à tous les aidants qui souhaitent partager les problématiques communes à ce statut non reconnu. ### «En parler autour d’un café…» Le café des aidants aura lieu tous les premiers samedis du mois, à la brasserie «Le Basile» situé sur le parvis de l’église, à Mérignac. Télécharger le programme d’octobre à décembre 2021: [Je télécharge](http://www.merignac.com/sites/default/files/Flyer_caf%C3%A9_oct-d%C3%A9c2021_0.pdf) **Le Samedi 4 décembre 2021 le thème abordé sera : “Les émotions”** Le Café des aidants, proposé par l’Association La Vie à Domicile à Mérignac, offre un espace de partage pour les aidants dits familiaux ou les proches, tous les premiers samedis du mois. Brasserie ” Le Basile” 23 avenue du Maréchal Leclerc 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

