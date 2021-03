Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes Café d’entraide numérique Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Gratuit Adultes Votre smartphone ne fait pas toujours ce que vous voulez ? Vous utilisez une multitude d’applications et souhaitez les partager ? Le premier jeudi de chaque mois, un bibliothécaire anime un temps d’entraide autour de nos appareils ou de nos pratiques numériques. Cette animation est proposée dans le respect des consignes sanitaires. Réservation possible au 02 40 04 05 37 ou bien sur place. Médiathèque-Espace Diderot 1 Place Lucien Le Meut Château de Rezé Rezé

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque-Espace Diderot Ville Rezé Age maximum Adultes