Café découverte : initiation à l’utilisation du pendule

Café découverte : initiation à l’utilisation du pendule, 7 mai 2022, . Café découverte : initiation à l’utilisation du pendule

2022-05-07 10:00:00 – 2022-05-07 12:00:00 Vous avez déjà entendu parlé du pendule, ce mystérieux outil qui permet de retrouver son porte monnaie égaré ou d’être en contact avec la réalité non palpable qui entoure? Ce samedi 7 mai, venez découvrir, au café associatif, ce qu’est un pendule, comment il fonctionne et vous aurez même l’occasion de l’utiliser en présence du connaisseur Jean-Marie Pechmajou. Venez avec vos interrogations, vos questions et surtout votre curiosité ! Nous aurons l’occasion de chercher des fils d’eau dans Saint Amand après une introduction en intérieur. Vous avez déjà entendu parlé du pendule, ce mystérieux outil qui permet de retrouver son porte monnaie égaré ou d’être en contact avec la réalité non palpable qui entoure? Ce samedi 7 mai, venez découvrir, au café associatif, ce qu’est un pendule, comment il fonctionne et vous aurez même l’occasion de l’utiliser en présence du connaisseur Jean-Marie Pechmajou. Venez avec vos interrogations, vos questions et surtout votre curiosité ! Nous aurons l’occasion de chercher des fils d’eau dans Saint Amand après une introduction en intérieur. Vous avez déjà entendu parlé du pendule, ce mystérieux outil qui permet de retrouver son porte monnaie égaré ou d’être en contact avec la réalité non palpable qui entoure? Ce samedi 7 mai, venez découvrir, au café associatif, ce qu’est un pendule, comment il fonctionne et vous aurez même l’occasion de l’utiliser en présence du connaisseur Jean-Marie Pechmajou. Venez avec vos interrogations, vos questions et surtout votre curiosité ! Nous aurons l’occasion de chercher des fils d’eau dans Saint Amand après une introduction en intérieur. https://www.facebook.com/ecocycle.perigord/ dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville