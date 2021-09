Saint-Dizier Ecole de la 2ème Chance Haute-Marne, Saint-Dizier café découverte Ecole de la 2ème Chance Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

café découverte Ecole de la 2ème Chance, 30 septembre 2021, Saint-Dizier. café découverte

Ecole de la 2ème Chance, le jeudi 30 septembre à 09:00 entrée libre

L’E2C organise un café découverte le 30/09 afin de proposer aux jeunes entre 16 et 26 ans un accompagnement dans leur projet professionnel Ecole de la 2ème Chance 53 rue du Président Carnot 52100 SAINT-DIZIER Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:00:00 2021-09-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Ecole de la 2ème Chance Adresse 53 rue du Président Carnot 52100 SAINT-DIZIER Ville Saint-Dizier lieuville Ecole de la 2ème Chance Saint-Dizier