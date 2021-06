Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Café découverte à la galerie de l’histoire Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône Le service Art, Histoire et Archéologie vous donne rendez-vous à la galerie de l’histoire pour un moment d’échange autour d’un café ou d’un thé, pour découvrir une méthode de pêche disparue : la pêche à la bourdigue. Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur sur un aspect de l’histoire martégale.

contact.aha@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 95

