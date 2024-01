Café découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues, samedi 30 mars 2024.

Café découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône

Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur un aspect de l’histoire martégale.

Gratuit. Tout public, sur inscription.

– Samedi 30 mars à 10h À la découverte de la peinture murale.

Autour du fragment de peinture murale antique représentant vigne et raisins, il sera question de la vigne dans tous ses états, à Martigues, aujourd’hui et hier !



– Samedi 15 juin à 10h Les joutes à Martigues.

Ce café découverte est l’occasion d’évoquer la tradition populaire des joutes à Martigues son histoire, sa pratique et ses représentations.

C’est quoi un « targaïre » ? C’est un un adepte de la « targo », nom des joutes navales qui sont une tradition plus que tricentenaire en Provence.



Le jeu de joutes provençales se différencie du jeu de joute classique par une lance plus courte et une Tinteino (plate-forme) plus étroite.

La Targo prouvençalo se pratique en France sur le littoral méditerranéen. Elle reste l’élément sportif caractéristique des fêtes votives des villes du sud.



La joute provençale est un affrontement sur l’eau entre deux personnes se trouvant chacune sur un bateau, en haut d’un plateau appelé en Provence teinteine. Les bateaux se dirigent l’un vers l’autre et le but de ce combat consiste à pousser son adversaire à l’eau au moyen d’une lance. La protection est assurée par un bouclier de bois que le jouteur porte sur sa gauche. La joute provençale se caractérise par sa violence et son extrême codification.

Les attaques entre les joueurs sont viriles et les plongeons spectaculaires. .

Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.aha@ville-martigues.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30



