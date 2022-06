Café découverte à la galerie de l’histoire Martigues, 7 juillet 2022, Martigues.

Café découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues

2022-07-07 09:00:00 – 2022-07-07 10:30:00 Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues

Martigues 13500

– 07 juillet : La résistance à Martigues

Ce café découverte est l’occasion d’évoquer la naissance, le développement et les actions menées par la Résistance en pays martégal, de la défaite de juin 1940 à la libération de la Provence en août 1944.

À quelques jours des commémorations du 78e anniversaire du massacre du Fenouillet (13 juin 1944) où 29 patriotes, dont 8 martégaux, furent sommairement exécutés, cette rencontre permet d’aborder les circonstances ayant conduit à leur arrestation et de diffuser un court métrage en leur hommage.



Par Nicolas Balique, chargé de mission histoire et mémoire d’habitants.

Avec la participation de l’association HM2P et du Souvenir Français de Martigues.



– 28 juillet : L’histoire de l’étang de Berre

Deuxième plus grand étang d’eau salé d’Europe, l’étang de Berre est le témoin de plusieurs milliers d’années d’activités humaines. De la Préhistoire à l’époque contemporaine, les différentes périodes d’occupation, qui ont façonné son milieu et sa forme, permettent d’en découvrir l’histoire.



Par Eric Durand, service Art, Histoire et Archéologie.



– 25 août : « Martigues 1939-1945, de l’ombre à la liberté »

À la suite du café découverte du 7 juillet consacré à la Résistance martégale, cette rencontre-projection, programmée à l’occasion du 78e anniversaire de la libération de la ville, permet de découvrir le film mémoire « Martigues 1939-1945, de l’ombre à la Liberté ».

Réalisé par Nicolas Balique, ce documentaire de 52mn retrace, à partir de nombreux témoignages et documents d’archives inédits, les 18 mois vécus par les martégales et martégaux dans l’ombre de l’occupant nazi avant la libération de la ville intervenu le 21 août 1944.

Un échange sera proposé à l’issue de la projection.



Avec la participation de l’association HM2P et du Souvenir Français de Martigues

Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur sur un aspect de l’histoire martégale.

Sans inscription.

contact.aha@ville-martigues.fr +33 4 42 49 03 30

