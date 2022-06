Café découverte à la chapelle de l’Annonciade, 21 juillet 2022, .

Café découverte à la chapelle de l’Annonciade

2022-07-21 09:00:00 – 2022-07-21 10:30:00

– 21 juillet de 09h à 10h30 : Café découverte. Sainte-Ursule et la Légende Dorée

Visite informelle autour de la légende de Sainte Ursule : sa représentation dans les décors de la chapelle, son iconographie et la Légende Dorée de Jacques De Voragine



À travers la représentation de Sainte Ursule dans les décors muraux de la chapelle, ce café découverte permet de découvrir sa légende, son iconographie et plus largement d’aborder les mystères de la Légende Dorée de Jacques De Voragine.



– 04 août de 09h à 10h30 : Café découverte. Les moulins de la tribune

Après un moment convivial autour d’un café, une visite singulière autour des graffitis de moulins présents dans la tribune de la chapelle de l’Annonciade.



De nombreux graffitis de moulins sont visibles sur les murs de la tribune de la chapelle de l’Annonciade. Réalisés entre le milieu du XVIIe et la fin du XIXe siècle, ils illustrent l’importance des moulins pour la population martégale de cette époque.

« Second clocher du village », ces édifices ont marqué durablement le paysage mais ils témoignent aussi des difficultés de la vie quotidienne, lors des périodes de disettes qui se sont répétées jusqu’au début du XIXe siècle.

La visite nous immerge dans ce paysage dessiné sur les murs et celui représenté sur des cartes historiques de la région où sont figurés les moulins de Martigues.

Moments conviviaux de rencontre autour d’un thé ou d’un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l’Annonciade et la galerie de l’histoire.

