Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Martigues, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Martigues.

Café découverte à la chapelle de l’Annonciade 2021-07-01 09:00:00 – 2021-07-01 10:30:00 Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

Martigues Bouches-du-Rhône

Le service Art, Histoire et Archéologie vous invite à redécouvrir le tableau de l’Annonciation de la chapelle et à le mettre en perspective avec les autres représentations de cette scène à Martigues et en Europe.

Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur la chapelle de l’Annonciade.

Sans inscription.

