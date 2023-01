Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Martigues, 13 avril 2023, Martigues . Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Chapelle de l’Annonciade Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

2023-04-13 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-13 11:00:00 11:00:00

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

Martigues

Bouches-du-Rhône Maîtres artisans et artistes à l’Annonciade, un siècle de décoration

Un « café découverte » pour échanger autour de ceux qui ont construit, peint, sculpté et travaillé à l’Annonciade. Il y sera question aussi bien de leur travail et de leur œuvre que de leur statut qui a évolué depuis le XVIIe siècle…

Par Hervé Carrasco, service Art, Histoire et Archéologie. Moments conviviaux de rencontre autour d’un thé ou d’un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l’Annonciade et la galerie de l’histoire. +33 4 42 88 79 04 Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Jonquières Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Chapelle de l'Annonciade Boulevard Richaud Ville Martigues lieuville Chapelle de l'Annonciade Boulevard Richaud Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Martigues 2023-04-13 was last modified: by Café découverte à la chapelle de l’Annonciade Martigues Martigues Jonquières 13 avril 2023 Bouches-du-Rhône Boulevard Richaud Chapelle de l'Annonciade Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône