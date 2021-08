Charroux Charroux Allier, Charroux Café Déco Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Café Déco Charroux, 14 août 2021, Charroux. Café Déco 2021-08-14 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-14 Le Relais de l’Orient 7 Rue Grande

Charroux Allier Marie-Claire RAPHANEL vous propose un « Café Déco : comment relooker un meuble ? » au Relais de l’Orient à Charroux. Moment convivial et gratuit. Réservation indispensable. +33 6 50 45 90 43 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

