Catégorie d'évènement: Paris

Café-Débat : Une Histoire populaire du football Médiathèque Hélène Berr, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Café-Débat autour du livre de Mickaël CORREIA « Une Histoire populaire du football » paru aux éditions La Découverte De l’Angleterre à la Palestine, de l’Allemagne au Mexique, du Brésil à l’Égypte, de la France à l’Afrique du Sud, ce livre raconte une autre histoire du ballon rond, depuis ses origines jusqu’à nos jours.

Le football ne se résume pas au foot-business : depuis plus d’un siècle, il a été un puissant instrument d’émancipation pour les ouvriers, les féministes, les militants anticolonialistes, les jeunes des quartiers populaires et les contestataires du monde entier.

L’auteur retrace le destin de celles et ceux qui, pratiquant ce sport populaire au quotidien, en professionnels ou en amateurs, ont trop longtemps été éclipsés par les équipes stars et les légendes dorées. Prenant à contre-pied les clichés sur les supporters de foot, il raconte aussi l’étonnante histoire des contre-cultures footballistiques nées après la Seconde Guerre mondiale, des hooligans anglais jusqu’aux ultras qui ont joué un rôle central dans les printemps arabes de 2011. En proposant une histoire « par en bas », en s’attachant à donner la parole à tous les protagonistes de cette épopée, Mickaël Correia rappelle que le football peut être aussi généreux que subversif. Mickaël CORREIA est journaliste (Le Monde diplomatique, Médiapart, La Revue dessinée, La revue du Crieur). Il participe à la fabrication collective du mensuel CQFD et de la revue Jef Klak Animations -> Conférence / Débat Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (286m) 6, 8 : Daumesnil (377m) 29, 46, 64 Nation (RER A)

Contact :mediatheque héléne berr 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/ https://fr-fr.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

