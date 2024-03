Café-débat Strasbourg : Que promouvoir dans l’être humain ? Le Michel café brasserie Strasbourg, samedi 16 mars 2024.

Café-débat Strasbourg : Que promouvoir dans l’être humain ? Le Michel café brasserie Strasbourg Samedi 16 mars, 16h00

Café-débat Strasbourg : Que promouvoir dans l’être humain ?

Venez discuter et débattre avec des Transhumanistes technoprogressistes strasbourgeois et vivre un moment convivial !

Samedi 16 mars 2024 de 16:00 à 19:00

Lieu :

Le Michel, Café snack Brasserie, 20 Avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg

Entre les arrêts de Tramway : Gallia & République

À propos de cet évènement :

Le groupe strasbourgeois AFT67, de l’Association Française Transhumanisme Technoprog, organise un café-débat sur le thème suivant :

Que promouvoir dans l’être humain ?

L’être humain est sur le point de se transformer radicalement, d’une part au moyen de manipulations génétiques et hybridations technologiques, d’autre part en créant des êtres sentients entièrement artificiels, plus ou moins inspirés de sa propre architecture cognitive. Comment assurer une continuité entre homo sapiens et ses successeurs ? Celle-ci est-elle nécessaire ? Dans l’éventail des possibles que nous offre la technologie, que promouvoir ? que prioriser ? Qu’interdire ? Doit-on fixer des limites ? Définir l’humain est bientôt à notre portée : que voulons-nous faire de notre espèce ?

Entrée libre (même au non transhumaniste) !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Eventbrite afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction =>

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-debat-strasbourg-que-promouvoir-dans-letre-humain-847016658627?aff=oddtdtcreator

Vous nous trouverez dans la salle au fond du café, à côté d’un roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

L’AFT T promeut l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales tout en tenant compte des enjeux sociaux, écologiques, démocratiques.

Pour toutes questions, contactez-nous via : technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois AFT67 de l’AFT-Technoprog

Le Michel café brasserie 20 Avenue de la Marseillaise Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin