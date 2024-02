Café-débat « La pomme dans tous ses états » Houlgate, mardi 19 mars 2024.

Café-débat « La pomme dans tous ses états » Houlgate Calvados

Étienne Dupont est propriétaire du domaine Famille Dupont, producteur de cidres, pommeau et calvados au cœur du Pays d’Auge. À l’occasion de 20e café-débat en visio-conférence, il vous parle de la pomme et ses différents états, et son parcours du verger à la bouteille.

Inscription par mail à cafedebathoulgate@gmail.com

Lien zoom communiqué ultérieurement.

Étienne Dupont est propriétaire du domaine Famille Dupont, producteur de cidres, pommeau et calvados au cœur du Pays d’Auge. À l’occasion de 20e café-débat en visio-conférence, il vous parle de la pomme et ses différents états, et son parcours du verger à la bouteille.

Inscription par mail à cafedebathoulgate@gmail.com

Lien zoom communiqué ultérieurement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19 19:30:00

Présentation en visio-conférence

Houlgate 14510 Calvados Normandie cafedebathoulgate@gmail.com

L’événement Café-débat « La pomme dans tous ses états » Houlgate a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge