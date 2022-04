Café-débat: Irrigation en agriculture La ferme du Garrousset, 29 avril 2022, Fontenilles.

Café-débat: Irrigation en agriculture

La ferme du Garrousset, le vendredi 29 avril à 14:30

L’irrigation consiste à arroser une plante lorsque celle-ci en a besoin pour rester en vie et se développer. Les besoins en eau de la plante sont assurés par la réserve en eau du sol, la pluie et l’irrigation. La pression grandissante sur les ressources en eau dans nos territoires et le changement climatique amènent les agriculteurs à se questionner sur les pratiques et stratégies à développer en terme d’irrigation. Afin de mieux comprendre leurs enjeux et partager les questionnements qui traversent agriculteurs et environnementalistes, FNE Midi-Pyrénées et l’ADEAR 31 organisent un café-débat autour de l’irrigation en agriculture. Ce débat se déroulera à la Ferme du Garrousset, chez Evelyne, Isabelle et Jonathan. Evelyne et Isabelle se sont récemment installées en maraîchage et Jonathan travaille depuis quelques années déjà en polyculture-élevage. L’objectif de l’évènement est de questionner l’irrigation en agriculture, pour cela nous avons invité différents intervenants. Evelyne et Isabelle nous feront visiter leur ferme et témoigneront de leur cheminement vis-à-vis de la mise en place de leur système d’irrigation. Puis nous proposerons un débat participatif autours de plusieurs questionnements : * quelle irrigation pour quelle culture ? * quelles pistes de solutions pour réduire son irrigation ? * quel impact de l’irrigation sur le milieu ? * comment adapter son système au changement climatique ? * et bien d’autres…

Sur inscription

Organisé par France Nature Environnement Midi-Pyrénées et ADEAR 31

La ferme du Garrousset 71 chemin du Garrousset 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne



