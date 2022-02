Café-débat « Femmes et hommes dans l’espace public : on en parle ? » Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Café-débat « Femmes et hommes dans l’espace public : on en parle ? » Creil, 22 février 2022, Creil. Café-débat « Femmes et hommes dans l’espace public : on en parle ? » Creil

2022-02-22 – 2022-02-22

Creil Oise Les espaces publics sont-ils utilisés par tout le monde ? Sont-ils utilisés de la même manière ? Comment vous sentez-vous dans la rue (le jour et la nuit), dans les cafés, dans les transports ? Venez en discuter autour d’un thé ou d’un café le mardi 22 février de 14h à 16h à la Maison de la Ville de Creil. Gratuit.

Pass sanitaire obligatoire.

Cette animation est susceptible d’être modifiée ou reportée selon les mesures sanitaires en vigueur. Il est conseillé de vous assurer du maintien de toute animation auprès de l’organisateur avant de vous déplacer. Les espaces publics sont-ils utilisés par tout le monde ? Sont-ils utilisés de la même manière ? Comment vous sentez-vous dans la rue (le jour et la nuit), dans les cafés, dans les transports ? Venez en discuter autour d’un thé ou d’un café le mardi 22 février de 14h à 16h à la Maison de la Ville de Creil. Gratuit.

Pass sanitaire obligatoire.

Cette animation est susceptible d’être modifiée ou reportée selon les mesures sanitaires en vigueur. Il est conseillé de vous assurer du maintien de toute animation auprès de l’organisateur avant de vous déplacer. citoyennete@mairie-creil.fr +33 3 44 29 52 38 Les espaces publics sont-ils utilisés par tout le monde ? Sont-ils utilisés de la même manière ? Comment vous sentez-vous dans la rue (le jour et la nuit), dans les cafés, dans les transports ? Venez en discuter autour d’un thé ou d’un café le mardi 22 février de 14h à 16h à la Maison de la Ville de Creil. Gratuit.

Pass sanitaire obligatoire.

Cette animation est susceptible d’être modifiée ou reportée selon les mesures sanitaires en vigueur. Il est conseillé de vous assurer du maintien de toute animation auprès de l’organisateur avant de vous déplacer. Ville de Creil

Creil

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville Creil Departement Oise

Creil Creil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creil/

Café-débat « Femmes et hommes dans l’espace public : on en parle ? » Creil 2022-02-22 was last modified: by Café-débat « Femmes et hommes dans l’espace public : on en parle ? » Creil Creil 22 février 2022 Creil Oise

Creil Oise