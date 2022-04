Café-débat : Emergence de nouveaux virus : SIDA, Ebola, Coronavirus – que peut-on faire ? par le docteur Michel Jeune Autun, 12 mai 2022, Autun.

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 22:30:00 Espace Saint Ex (cafétéria) 1 Rue Saint-Exupéry

Autun Saône-et-Loire

0 0 EUR Depuis quelques temps apparaissent de nouvelles maladies et en particulier de nouveaux virus. Est-ce vraiment une émergence ou une réémergence et est-ce réellement plus important qu’avant ? Quelles en sont les causes ? Faut-il accuser la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, certains de nos comportements ? Quelles solutions sont possibles dans la vie d’après pour prévoir leur apparition, améliorer la prise en charge, prévenir ? Il n’y a pas de réponse toute faite, venez débattre de vos idées.Dr Michel Jeune

