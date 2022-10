Café-débat : Ecrans et risques de dépendance, animé par Roselyne Guilloux, psychologue Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Sane-et-Loire

Café-débat : Ecrans et risques de dépendance, animé par Roselyne Guilloux, psychologue Autun, 10 novembre 2022, Autun. Café-débat : Ecrans et risques de dépendance, animé par Roselyne Guilloux, psychologue

1 Rue Saint-Exupéry Espace Saint Ex (cafétéria) Autun Sane-et-Loire Espace Saint Ex (cafétéria) 1 Rue Saint-Exupéry

2022-11-10 – 2022-11-10

Espace Saint Ex (cafétéria) 1 Rue Saint-Exupéry

Autun

Sane-et-Loire 0 0 EUR Les écrans se sont introduits dans nos maisons et notre quotidien pour le meilleur et pour le pire.

Très attractifs et addictifs, ils peuvent entraîner de véritables dépendances chez les jeunes et sont souvent source de conflits familiaux, les parents se retrouvant parfois bien démunis.

Faut-il cependant les interdire complètement au risque de se priver de leurs aspects positifs ? Comment éduquer les enfants à l’utilisation des écrans, d’internet et des réseaux sociaux ?

Après une courte présentation par Mme R. Guilloux, psychologue, les participants à ce café débat sont invités à partager leurs idées et interrogations sur ce sujet d’actualité. mjeune.cardio.autun@free.fr +33 3 85 86 21 95 http://www.autun-utb.fr/ Espace Saint Ex (cafétéria) 1 Rue Saint-Exupéry Autun

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Sane-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Autun Sane-et-Loire Espace Saint Ex (cafétéria) 1 Rue Saint-Exupéry Ville Autun lieuville Espace Saint Ex (cafétéria) 1 Rue Saint-Exupéry Autun Departement Sane-et-Loire

Autun Autun Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/

Café-débat : Ecrans et risques de dépendance, animé par Roselyne Guilloux, psychologue Autun 2022-11-10 was last modified: by Café-débat : Ecrans et risques de dépendance, animé par Roselyne Guilloux, psychologue Autun Autun 10 novembre 2022 1 Rue Saint-Exupéry Espace Saint Ex (cafétéria) Autun Sane-et-Loire Autun Sane-et-Loire

Autun Sane-et-Loire