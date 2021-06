Marcheprime Marcheprime 33380, Marcheprime Café-débat : « Comment bien communiquer avec mon ado? » Marcheprime Marcheprime Catégories d’évènement: 33380

Marcheprime

Café-débat : « Comment bien communiquer avec mon ado? » Marcheprime, 11 juin 2021-11 juin 2021, Marcheprime. Café-débat : « Comment bien communiquer avec mon ado? » 2021-06-11 18:30:00 – 2021-06-11 20:00:00 Le JAM 3 avenue de La République

Marcheprime 33380 +33 5 57 71 50 75

Détails Catégories d’évènement: 33380, Marcheprime Étiquettes évènement : Autres Lieu Marcheprime Adresse Le JAM 3 avenue de La République Ville Marcheprime lieuville 44.69141#-0.85386