Café-débat au Point-Jeunes Point-Jeunes¨(RDC du gymnase N.Mandela Fosses, vendredi 31 mai 2024.

Café-débat au Point-Jeunes Un échange sur l’accès aux droits Vendredi 31 mai, 19h00 Point-Jeunes¨(RDC du gymnase N.Mandela Entrée libre, 16-25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Un moment d’échange et de partage autour de l’accès aux droits : logements, sécurité sociale, impôts, mutuelle… Le vendredi 31 mai de 19h à 21h, le café débat du Point-Jeunes accueille les jeunes filles et garçons entre 16 et 25 ans, pour les informer sur leurs droits et comment y avoir accès.

Point-Jeunes¨(RDC du gymnase N.Mandela 2 rue Fernand Picquette Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134724549 »}]

café débat jeunes