Café-débat à Laon : « La biodiversité face au changement climatique »

Aisne Notre écosystème au sens large, les différents milieux, les espèces floristiques, les espèces faunistiques dont l’humain, est fragile et aujourd’hui mis à mal par les changements climatiques.

Comment ces changements impactent les espèces de notre territoire ? Les espèces exotiques envahissantes et les espèces locales s’adaptent-elles aux différentes modifications climatiques ? Compte tenu des prévisions actuelles, quel avenir pour la biodiversité locale ?

