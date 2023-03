CAFÉ DE PAYS : » TREBOB EN CONCERT » La Caunette Catégories d’Évènement: Hérault

La Caunette

CAFÉ DE PAYS : » TREBOB EN CONCERT », 27 mai 2023, La Caunette . CAFÉ DE PAYS : » TREBOB EN CONCERT » Rue de l’Ormeau La Caunette Hérault

2023-05-27 – 2023-05-27 La Caunette

Hérault Le duo de multi-intrumentistes présentera son Rock Festif flaka tchipoum qui fera danser la Rumba comme à Barcelone, la valse comme à Paris, un rock’n’roll comme à Sydney ou encore un pogo comme à Dublin !

C’est au café de la place que le banjo, les guitares acoustiques ou électriques ou les percussions résonneront.

La restauration sera possible sur reservation, tous les ingrédients d’une bonne soirée. « Soirée musicale »

Avec le groupe « Trebob » duo de multi-intrumentistes présentera son Rock Festif flaka tchipoum. La Caunette

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, La Caunette Autres Lieu La Caunette Adresse Rue de l'Ormeau La Caunette Hérault Ville La Caunette Departement Hérault Lieu Ville La Caunette

La Caunette La Caunette Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la caunette /

CAFÉ DE PAYS : » TREBOB EN CONCERT » 2023-05-27 was last modified: by CAFÉ DE PAYS : » TREBOB EN CONCERT » La Caunette 27 mai 2023 Hérault La Caunette Rue de l'Ormeau La Caunette Hérault

La Caunette Hérault