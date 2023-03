CAFÉ DE PAYS : » FÊTE DE LA MUSIQUE » La Caunette La Caunette Catégories d’Évènement: Hérault

La Caunette

CAFÉ DE PAYS : » FÊTE DE LA MUSIQUE », 21 juin 2023, La Caunette La Caunette. CAFÉ DE PAYS : » FÊTE DE LA MUSIQUE » 4 Place de l’Ormeau La Caunette Hérault

2023-06-21 – 2023-06-21 La Caunette

Hérault La Caunette Venez profiter de la « Fête de la musique » avec le groupe Caldera pop rock.

Repas sur réservations +33 4 68 43 79 18 La Caunette

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, La Caunette Autres Lieu La Caunette Adresse 4 Place de l'Ormeau La Caunette Hérault Ville La Caunette La Caunette Departement Hérault Lieu Ville La Caunette

La Caunette La Caunette La Caunette Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la caunette la caunette/

CAFÉ DE PAYS : » FÊTE DE LA MUSIQUE » 2023-06-21 was last modified: by CAFÉ DE PAYS : » FÊTE DE LA MUSIQUE » La Caunette 21 juin 2023 4 Place de l'Ormeau La Caunette Hérault Hérault La Caunette

La Caunette La Caunette Hérault