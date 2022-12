P’tit bal d’Entraygues Café de L’indépendance , Entraygues-sur-Truyère (12)

Gratuit / consommations au bar

organisé par Folkentrad Entraygues Café de L’indépendance , Entraygues-sur-Truyère (12) Place de la République Café de L’indépendance , 12140 Entraygues-sur-Truyère, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40229 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 19h à 20h : stage danses bretonnes animé par le quartet Kairn Participation au chapeau pour l’animateur 20h à 21h: restauration possible sur place au restaurant de L’indépendanc sur réservation 21h: BAL source : événement P’tit bal d’Entraygues publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T19:00:00+01:00

2022-12-16T23:00:00+01:00

