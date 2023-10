LES SŒURS SIRENES CAFÉ DE L’ILE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes LES SŒURS SIRENES CAFÉ DE L’ILE Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. LES SŒURS SIRENES Vendredi 24 novembre, 21h00 CAFÉ DE L’ILE Qui pourrait sauver le monde ? C’est bien la question essentielle. Le soir de la fête annuelle et totalement déjantée de leur village paumé, les sœurs sirènes (qui sont aussi des frères) se sont mis en tête de trouver la perle rare ! C’est du rock décalé ! Venez voir ! CAFÉ DE L’ILE 19 quai de Versailles, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CAFÉ DE L'ILE Adresse 19 quai de Versailles, 44000 Nantes Ville Nantes

