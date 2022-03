Café de l’Europe sur les “capitales” européennes La quincaillerie numérique Guéret Catégories d’évènement: Creuse

Guéret

Café de l’Europe sur les “capitales” européennes La quincaillerie numérique, 31 mars 2022, Guéret. Café de l’Europe sur les “capitales” européennes

La quincaillerie numérique, le jeudi 31 mars à 18:00

L’Union européenne compte officiellement 27 capitales nationales. Bien que la presse utilise régulièrement le terme “Bruxelles” pour désigner l’Union européenne, cette dernière ne dispose pas de “sa” capitale à proprement parler : ses institutions sont réparties entre Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg et Francfort. Ces capitales institutionnelles récentes paraissent limitées dans leur capacité à développer le sentiment d’appartenance à l’Europe et à promouvoir une identité culturelle européenne d’où la définition de labels thématiques mettant en valeur des « capitales éphémères ». Daniel Bernussou et Jean-Pierre Foulletier, administrateurs de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin aborderont cette particularité et reviendront, entres autres, sur les labels de “capitale européenne de la culture” ou de “capitale verte de l’Europe”. Ce Café de l’Europe ouvert à tout public aura lieu le : Jeudi 31 mars 2022 à 18 h A la Quincaillerie numérique 22 avenue Charles de Gaulle 23 000 GUERET Café de l’Europe sur les capitales européennes institutionnelles et les capitales européennes “éphémères” à la Quincaillerie numérique de Guéret. La quincaillerie numérique 22 avenue Charles de Gaulle, guéret Guéret Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Guéret Autres Lieu La quincaillerie numérique Adresse 22 avenue Charles de Gaulle, guéret Ville Guéret lieuville La quincaillerie numérique Guéret Departement Creuse

La quincaillerie numérique Guéret Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gueret/

Café de l’Europe sur les “capitales” européennes La quincaillerie numérique 2022-03-31 was last modified: by Café de l’Europe sur les “capitales” européennes La quincaillerie numérique La quincaillerie numérique 31 mars 2022 guéret La Quincaillerie Numérique Guéret

Guéret Creuse