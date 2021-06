Café de l’Europe : Le Pacte vert, le temps de la résilience de la société européenne ? Le Phare, 22 juin 2021-22 juin 2021, Limoges.

Café de l’Europe : Le Pacte vert, le temps de la résilience de la société européenne ?

Le Phare, le mardi 22 juin à 18:00

L’avenir de l’Europe repose sur une planète en bonne santé. C’est pourquoi, les défis climatiques et environnementaux sont des enjeux importants et essentiels. Voté par la Commission européenne, Le Pacte vert pour l’Europe s’inscrit dans une optique d’amélioration du « bien-être des citoyens » en rendant l’Europe climatiquement neutre d’ici 2050. Cette action vise à protéger notre habitat naturel, dans l’intérêt de la population, de la planète, mais aussi de l’économie. Cette stratégie souhaite que l’Europe tende vers « une société neutre pour le climat, juste et prospère, dotée d’une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources. » C’est pourquoi, la Maison de l’Europe – Europe Direct Limousin organise un Café de l’Europe ouvert à tout public, le mardi 22 juin à 18 h au Phare (50 Boulevard Gambetta, 87000 Limoges), afin d’échanger, de débattre et d’apprendre autour de ce Pacte vert, grâce notamment à la présence d’Emilie Chevalier, maître de conférences en droit public à l’Université de Limoges et membre du Team Europe qui interviendra sur « Le Pacte vert, le temps de la résilience de la société européenne ? »

Café de l’Europe sur le Pacte vert de l’UE, en présence d’Emilie Chevalier, membre du Team Europe sur « Le Pacte vert, le temps de la résilience de la société européenne ? ».

Le Phare 50 boulevard gambetta, limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T18:00:00 2021-06-22T19:30:00