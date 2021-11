Café de l’Europe « L’action culturelle de l’Europe » Opéra de limoges, 7 décembre 2021, Limoges.

Opéra de limoges, le mardi 7 décembre à 18:30

« Unie dans la diversité ». La devise de l’Union européenne dit en quelques mots la richesse culturelle de cette région du monde. Si la culture reste du domaine des États-membres qui déterminent leurs propres priorités et actions, l’Union européenne dispose d’une compétence d’appui. Depuis 2014, le programme Europe Créative, qui soutient principalement le cinéma, l’audiovisuel et le spectacle vivant favorise l’expression de cette diversité culturelle et le travail entre les artistes de différents pays. On estime que le secteur de la culture emploie 8 millions de personnes. Il représenterait un peu plus de 4 % du PIB de l’UE, selon une étude 2014. Il est aussi l’un des moteurs du tourisme européen et son rôle économique paraît incontournable au moment où les voyages internationaux reprennent. La crise sanitaire a durement éprouvé le secteur culturel. Le plan de relance européen tient compte de cette situation et une enveloppe exceptionnelle de 2,44 milliards d’euros a été votée par la Parlement européen pour les sept prochaines années d’Europe Créative. Ce montant, jamais atteint auparavant, ne représente cependant que 0,2 % du budget de l’Union européenne. Quelle place la culture occupe-t-elle dans les priorités de l’Union européenne ? La culture unit-elle les Européens ou les différencie-t-elle ? Qu’est-ce que la culture européenne ? Ces questions se posent depuis les premiers balbutiements de l’idée européenne. La Maison de l’Europe – Centre EUROPE DIRECT Limousin se saisit du sujet et organise le mardi 7 décembre à 18 h 30 un Café de l’Europe dédié à « L’action culturelle de l’Europe », en partenariat avec l’Opéra de Limoges qui accueillera l’événement. Ferran Tarradellas Espuny, chef de la communication de la représentation française de la Commission européenne interviendra avant de répondre aux questions des participants. Ce moment d’échange est, comme toujours, gratuit (passe sanitaire obligatoire).

Entrée libre

Café de l’Europe sur l’action culturelle de l’Europe en présence de Ferran TARRADELLAS ESPUNY (Chef de la communication – Représentation en France de la Commission européenne)

Opéra de limoges 48 rue Jean Jaures, limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T18:30:00 2021-12-07T20:00:00