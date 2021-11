Café de l’Europe : la Slovénie Le Phare, 9 novembre 2021, Limoges.

Café de l’Europe : la Slovénie

Le Phare, le mardi 9 novembre à 18:00

Issue de l’éclatement de la Yougoslavie, la Slovénie, pays montagneux un peu plus grand que l’ancienne région Limousin et peuplé de 2,1 millions d’habitants, préside actuellement le Conseil de l’UE. Elle a rejoint l’Union européenne en 2004 et possède un patrimoine naturel important, notamment forestier. Son économie diversifiée et exportatrice a été durement touchée par la crise de 2008 mais le niveau de vie des Slovènes est remonté et des réformes sociales ont été engagées. Depuis février 2020, Janez Janša est le premier ministre de la République de Slovénie, fonction qu’il avait déjà exercée. Grand admirateur de Donald Trump et surnommé “Maréchal Twitto”, il a été élu sur un programme populiste. Il est aujourd’hui accusé de dérives autoritaires et s’attaque régulièrement aux magistrats et aux universitaires. L’arrivée de son gouvernement à la présidence de l’Union a été très commentée. Le 9 novembre, à 18 heures, la Maison de l’Europe – Centre EUROPE DIRECT Limousin organise au Phare (50 bd Gambetta à Limoges) un Café de l’Europe consacré à la Slovénie. Guy Royer, administrateur, y expliquera la situation de ce pays, les conditions dans lesquelles il a adhéré à l’Union européenne et fera le point sur sa présidence de l’Union européenne. Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

La Slovénie assure la présidence de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2021. Pour en savoir davantage sur ce pays, une conférence-débat est organisée le 9 novembre.

