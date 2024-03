Café de l’Europe « La Belgique : quelle identité ? » BFM de Limoges Limoges, mercredi 10 avril 2024.

Café de l’Europe « La Belgique : quelle identité ? » Café de l’Europe sur la Belgique à l’occasion de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Mercredi 10 avril, 18h00 BFM de Limoges Entrée libre

Le 1er janvier 2024, la Belgique a succédé à l’Espagne pour endosser le rôle de la Présidence du Conseil de l’UE. Pour rappel, ce statut dure six mois et consiste à enclencher les travaux du trio que la Belgique forme avec l’Espagne et la Hongrie.

Pour en savoir plus sur les priorités qu’elle a établies, et afin de nous permettre de mieux cerner le contexte de sa Présidence, Guy Royer, Administrateur de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin animera un café de l’Europe sur « la Belgique : quelle identité ? » le mercredi 10 avril à la BFM de Limoges.

L’occasion pour lui de nous présenter la Belgique via sa géographique, sa démographie, ses langues, ses diversités culturelles, son régime politique, … Il abordera aussi la présidence belge de l’UE. La Belgique exerce la présidence du Conseil de l’UE pour la treizième fois. Sous la devise « Protéger, renforcer, prévoir », la Belgique axera ses travaux sur six domaines thématiques durant sa présidence à découvrir lors de ce Café de l’Europe organisé en partenariat avec la BFM de Limoges.

