Café de l’espace RIP Chef Flayat, vendredi 17 mai 2024.

RIP Chef

Duo délire d’un accordéon et d’une guitare avec percussions au pied, RIP Chef arpente les scène pour partager un son original et détonant. Énergie et bonne ambiance assurées ! Même les hanches les plus farouches ne pourront s’empêcher de remuer et d’exprimer toute leur grâce ! Une guinguette aux airs de Rock, enfin bref, que du bonheur !

Petite restauration sur place 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

