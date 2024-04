Café de l’espace Les Ramoneurs de Menhirs Flayat, vendredi 31 mai 2024.

Café de l’espace Les Ramoneurs de Menhirs Flayat Creuse

LES RAMONEURS DE MENHIRS

ON NE LES PRÉSENTE PLUS !

Des reprises de trad’ breton et une bonne dose de Punk rock ! Le tout mené par Loran des Béruriers Noirs ! Autant vous dire que ça va ramoner sévère à l’Espace !!

Première partie surprise à partir de 19h! Concert à 21h.

Food truck sur place 12 12 EUR.

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

L’événement Café de l’espace Les Ramoneurs de Menhirs Flayat a été mis à jour le 2024-03-24 par Marche et Combraille en Aquitaine