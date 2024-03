Café de l’espace Drum D Flayat, vendredi 24 mai 2024.

Café de l’espace Drum D Flayat Creuse

DRUM D

Drum.D, MC au fast flow qui trouve un terrain d’entente entre le hip hop, le dub et la drum and bass. Sur scène, il est accompagné par Jo à la batterie et Dj Splinter sur platines vinyles. Après son EP Draft sorti en mars 2023, son nouvel album Upshot arrive pour mai 2024 en collaboration avec Iphaze, Nomad frequencies, Le Dyz et Jamalski (NYC).

Concert sortie de résidence en partenariat avec l’Archipel!

Petite restauration sur place 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-24

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

L’événement Café de l’espace Drum D Flayat a été mis à jour le 2024-03-23 par Marche et Combraille en Aquitaine