Café de l’espace : Carnaval FlayatFlayat OT d'Auzances Catégories d’Évènement: Creuse

Flayat Flayat

Café de l’espace : Carnaval, 25 février 2023, FlayatFlayat OT d'Auzances . Café de l’espace : Carnaval Flayat Creuse Flayat

2023-02-25 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-25 Flayat

Creuse Flayat Creuse Flayat SAMEDI 25 FÉVRIER – 15h

Carnaval : Fanfare Limouzi Samba Gang

Le café se met aux couleurs du carnaval ! Munissez vous de votre plus beau déguisement et venez défiler aux rythmes de la fanfare avc Monsieur Carnaval et les associations de Flayat !

Le Limouzi Samba Gang (LSG), c’est une trentaine de musiciens qui proposent un répertoire varié à base de sambas, reggaes, timbaladas, cariocas et autres maractus, enrichi de compositions originales frappant aux portes du sambarock et du sambafunk.

Au programme : Vin chaud, goûter pour les enfants, lancer de harengs… Tout ce qu’il faut pour carnavalter en beauté ! Flayat Flayat

dernière mise à jour : 2022-12-21 par OT d’Auzances

Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Flayat Flayat Autres Lieu Flayat Flayat Adresse Flayat Creuse OT d'Auzances Flayat Ville FlayatFlayat OT d'Auzances lieuville Flayat Flayat Departement Creuse

Flayat Flayat FlayatFlayat OT d'Auzances Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flayatflayat ot d'auzances /

Café de l’espace : Carnaval 2023-02-25 was last modified: by Café de l’espace : Carnaval Flayat Flayat 25 février 2023 Creuse Flayat Flayat Creuse OT d'Auzances

FlayatFlayat OT d'Auzances Creuse