Café de l'emploi Parvis Cocteau, 18 mai 2022, Menton.

Café de l’emploi

Parvis Cocteau, le mercredi 18 mai à 14:00

### 25 employeurs et plus de 250 offres d’emploi Le Service Jeunesse vous attend le **18 mai** sur le Parvis du Musée Jean Cocteau de **14 h à 17 h** pour rencontrer les employeurs du bassin mentonais qui recrutent des saisonniers. Munissez-vous de plusieurs CV, de lettres de motivation, vous pourrez ainsi être reçu par différents employeurs. Le Café de l’emploi est le rendez-vous de tous ceux qui recherchent un job. _Le Pôle Action Jeunesse et Insertion_ et ses partenaires _Mission Locale Est06 et Pôle EMploi Mento_n vous attendent nombreux. * Stand BIJ : Création de CV et lettre de motivation * Stand CV Vidéo : Création d’un CV vidéo * Coin affichage avec les offres d’emploi * Coin café : Discution entre jeunes et professionnels * N’hésitez pas à contacter le **BIJ** pour tout renseignement

Entrée libre et gratuite

Parvis Cocteau Quai de Monléon Menton Garavan Alpes-Maritimes



