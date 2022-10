Le climat et l’énergie et nous ? et nous, et nous… Café de l’Avenir, 12 novembre 2022, Mas-Thibert.

Le climat et l’énergie et nous ? et nous, et nous… Samedi 12 novembre, 18h30 Café de l’Avenir

Gratuit

Présentation et discussion qui propose 12 mesures quotidiennes pour un impact positif et significatif sur l’empreinte carbone, le budget énergétique et par conséquent sur le changement climatique.

Café de l’Avenir 2, avenue Alain Guigue, 13014 Arles Mas-Thibert 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

06 59 46 46 61 http://fr-fr.facebook.com/cafedelavenirmasthibert/

DEDUCIMA invite Jean-Michel et Martin au café de l’avenir à Mas-Thibert, deux ingénieurs energéticiens pour animer une discussion grand public, ouverte à tous, qui propose 12 mesures pour notre quotidien sans tout changer. La présentation ne fait pas l’impasse sur les notions fondamentales nécessaires à la compréhension du problème du climat, de l’effet de serre, du budget carbone, de l’énergie ; elle propose des solutions accessibles à tous, pour le quotidien et ses usages.

Bref, une discussion positive, pas anxiogène ni culpabilisante, volontairement décontractée ! Pour expliquer à tout un chacun qu’il est possible et relativement facile d’avoir un impact positif et significatif sur son empreinte carbone, son budget énergétique et par conséquent sur le changement climatique.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T18:30:00+01:00

2022-11-12T20:30:00+01:00

DEDUCIMA