Albi Brasserie du Parc / Hôtel du Parc Albi, Tarn Cafè de las lengas – occitan / français Brasserie du Parc / Hôtel du Parc Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Cafè de las lengas – occitan / français Brasserie du Parc / Hôtel du Parc, 20 décembre 2021, Albi. Cafè de las lengas – occitan / français

Brasserie du Parc / Hôtel du Parc, le lundi 20 décembre à 18:30

Vous voulez découvrir, écouter, parler la langue occitane, dans un cadre convivial ?! C’est possible ! L’association Albi Occitana et le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois vous proposent un Café des langues occitan / français à la Brasserie du Parc (3 Avenue du Parc, Albi) le 3ème lundi de chaque mois. L’occasion rêvée d’entendre et de pratiquer l’occitan, et de partager un moment agréable autour d’un verre ! Cafè de las lengas – occitan / français Brasserie du Parc / Hôtel du Parc 3 avenue du Parc 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T18:30:00 2021-12-20T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Brasserie du Parc / Hôtel du Parc Adresse 3 avenue du Parc 81000 Albi Ville Albi lieuville Brasserie du Parc / Hôtel du Parc Albi