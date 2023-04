Emezi en concert café de l’Ancre Loperhet Catégories d’Évènement: Finistère

Loperhet

Emezi en concert café de l’Ancre, 12 mai 2023, Loperhet. Emezi en concert Vendredi 12 mai, 18h30 café de l’Ancre prix libre A 20h Venez découvrir ou redécouvrir le groupe Emezi face à la mer !

A 18h30 Emission de radio avec Arvorig FM. café de l’Ancre rostivieg 29470 Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:30:00+02:00

2023-05-12T18:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Loperhet Autres Lieu café de l'Ancre Adresse rostivieg 29470 Loperhet Ville Loperhet Departement Finistère Lieu Ville café de l'Ancre Loperhet

café de l'Ancre Loperhet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loperhet/

Emezi en concert café de l’Ancre 2023-05-12 was last modified: by Emezi en concert café de l’Ancre café de l'Ancre 12 mai 2023 café de l'ancre Loperhet Loperhet

Loperhet Finistère