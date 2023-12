Concert & Jam session Café de la Route Villenave-d’Ornon, 22 décembre 2023, Villenave-d’Ornon.

Concert & Jam session Vendredi 22 décembre, 19h00 Café de la Route Gratuit • Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-22T19:00:00+01:00 – 2023-12-22T23:00:00+01:00

Le Café de la route vous invite à un concert pour clôturer l’année 2023.

Auberge espagnole à 19 h – Concert à 20 h

Convivialité et bonne humeur garantie.

Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine