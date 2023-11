Le Café de la Route fête ses 5 ans Café de la Route Villenave-d’Ornon, 17 novembre 2023, Villenave-d’Ornon.

Le Café de la Route fête ses 5 ans Vendredi 17 novembre, 17h00 Café de la Route Entrée gratuite

Venez fêter les 5 ans d’un Café participatif, solidaire et culturel

Animations, exposition, présentation du projet social,

Apéritif dinatoire à partir de 17 h

À 20 h, le groupe Zouk System prendra place sur la scène

Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.13.67.71.01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.34.78.60.84 »}, {« type »: « email », « value »: « lecafedelaroute@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

